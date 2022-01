Liverpool : Nach Virgil van Djik: Klopp jagt nächsten Niederländer

Der FC Liverpool hatte in der letzten Spielzeit mit zahlreichen personellen Ausfällen zu kämpfen und rettete sich erst mit einem Schlussspurt in die Champions League-Ränge. Damit es nicht gleich zu Beginn der zweiten Saisonhälfte brenzlig wird, denken die Verantwortlichen aktuell über den Kauf eines niederländischen Offensivmanns nach.

Seine 17 Treffer für den AFC Bournemouth in der letzten Saison machten ihn zu einem gefragten Mann auf der Insel. Neben dem FC Liverpool waren unter anderem Manchester United und die Tottenham Hotspur interessiert.

Wie The Athletic in Erfahrung bringen konnte, möchten die Reds im Winter möglicherweise Arnaut Danjuma vom FC Villarreal verpflichten. Der 24-Jährige spielte sich schon vor seinem Wechsel im Sommer 2021 auf das Radar von Jürgen Klopp.

An der Anfield Road soll Danjuma kurzfristig Sadio Mane und Mohamed Salah ersetzen. Die beiden Starstürmer fallen wegen des Afrika-Cups bis zu vier Wochen aus, was einen enormen Qualitätsverlust für die Reds bedeutet. Danjuma, der bei Villarreal in 18 Partien bereits neunmal traf, soll die Lücke bis zur Rückkehr von Mane und Salah schließen.