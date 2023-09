Nachfolger für Mohamed Salah: Liverpool sichtet Serie-A-Shootingstar

Dem FC Liverpool droht der Abschied von Mohamed Salah. Sollte der ägyptische Nationalspieler dem Werben der Saudis erliegen, könnte ein Shootingstar aus der italienischen Eliteklasse Salahs Erbe an der Anfield Road antreten.

Al-Ittihad versuchte alles. Der Verein aus Dschidda schickte am Deadline Day der saudiarabischen Transferperiode ein Angebot in Höhe von kolportierten 200 Millionen Pfund (knapp 233 Millionen Euro) in Richtung Anfield, die Reds hätten Mohamed Salah zum teuersten Verkauf der Fußballgeschichte machen können.

Liverpool sträubte sich gegen eine Trennung, auch weil der europäische Transfermarkt bereits geschlossen war und man keinen hochkarätigen Nachfolger für den Ägypter mehr bekommen hätte. Bis zum 31. Dezember haben die Liverpooler nun Ruhe, aller Voraussicht nach werden die Saudis aber in der Januar-Transferperiode erneut vorstellig werden, um den mehrfachen afrikanischen Fußballer des Jahres auf die arabische Halbinsel zu locken.

Khvicha Kvaratskhelia als Erbe für Mo Salah?

In der Chefetage der Reds wird offenbar bereits nach einer Lösung für die Zeit nach Salah gesucht. Spätestens 2025 könnte es zur Trennung kommen, dann läuft der Vertrag des Rechtsaußen aus. Salah könnte ablösefrei wechseln.