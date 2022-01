Liverpool : Nächster Deal: Fabio Carvalho vor Wechsel zum FC Liverpool

Es ist noch keine 24 Stunde her, dass der FC Liverpool den Transfer von Luis Diaz auf all seinen Kanälen verkündet hat. Mit einem Volumen von bis zu 60 Millionen Euro machen die Reds den Kolumbianer zum zweitteuersten Wintertransfer der Vereinsgeschichte. Und die Januarausgaben könnten weiter steigen.

Alisson Becker von Klopp als Man of the Match gefeiert

Carvalho ist bereits seit 2014 in Fulham angestellt und verfügt über eine Vergangenheit bei Benfica. Der gebürtige Portugiese gilt als eines der größten Talente der englischen Championship, wo der Offensivspieler in der laufenden Saison auf sieben Tore und vier Vorlagen in 18 Spielen kommt. Carvalhos Vertrag läuft in weniger als einem halben Jahr aus.