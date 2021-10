Torschützenliste der Premier League : Nächster Rekord: Mo Salah überholt Didier Drogba

Salah, Salah, Salah. Beim 5:0-Sieg über Manchester United war Liverpools Mo Salah ein weiteres Mal der Mann des Abends. Sein Hattrick markierte den nächsten Meilenstein in der großartigen Karriere des formstarken Angreifers.

Der Ägypter steht nun bei 107 Treffern in der Premier League und ist damit der erfolgreichste afrikanische Torschütze in der Geschichte der englischen Spitzenklasse. Bislang hielt Didier Drogba diesen Rekord mit 104 Toren.

Imponierend: Während die Chelsea-Ikone für das Erreichen dieses Wertes 292 Ligaspiele benötigte, hat Salah erst 166 Partien auf dem Buckel. In den nächsten Spielzeiten könnte der Stürmer bei gleichbleibender Quote also locker noch die 200er-Marke durchbrechen.