Liverpool : NBA-Legende LeBron James gratuliert Mo Salah und van Dijk

Der FC Liverpool fuhr am Samstag einen beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen Crystal Palace ein. Die Reds bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Zwei Akteure feierten ganz besondere Meilensteine, was von einer NBA-Ikone nicht unbemerkt blieb.

Virgil van Dijk lief gegen Palace zum 100. Mal für Liverpool in der Premier League auf. Basketball-Star LeBron James gratulierte dem Niederländer auf Twitter zu seinem Jubiläum.

Angreifer Mo Salah kam am Samstag sogar zu seinem 150. Einsatz für die Reds, was James ebenso würdigte. Als "Egyptian King" - also "ägyptischen König" - bezeichnete er den 29-Jährigen auf seinem Kanal.