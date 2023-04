Weltmeister Mac Allister und Co.: Drei neue Stars für Jürgen Klopp?

Der FC Liverpool hat in seiner Offensivabteilung in jüngerer Vergangenheit einen Umbruch eingeleitet. Neue Stars wie Darwin Nunez (23, zuvor Benfica), Cody Gakpo (23, PSV Eindhoven) oder Luis Díaz (26, FC Porto) heuerten an der Anfield Road an. Sadio Mane verließ den Klub in Richtung München, im Sommer verabschiedet sich auch Roberto Firmino.

Für das Mittelfeld sollen nun ebenfalls neue Hochkaräter kommen. Die auslaufenden Verträge von Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain und Arthur Melo (von Juventus Turin ausgeliehen) werden nicht verlängert. Ersatz muss her.

Liverpool will Chelsea-Ass Mason Mount

Laut Fabrizio Romano steht Mason Mount (24) vom FC Chelsea beim FC Liverpool hoch im Kurs. "Sie haben ihn seit Februar auf der Liste", erklärt der Transferexperte auf YouTube.