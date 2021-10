Liverpool : Neuer Klub: Daniel Sturridge kommt in Australien unter

"Es ist eine fantastische Gelegenheit, eine neue Herausforderung anzunehmen", sagt Sturridge. "Als sich die Möglichkeit ergab, fühlte es sich richtig an, mein Talent an einen Ort zu bringen, an dem ich meinen Fußball in einer wettbewerbsfähigen Liga genießen und versuchen kann, der Mannschaft zu helfen, so erfolgreich wie möglich zu sein."