Neuer Mittelfeldspieler: FC Liverpool plant 10-Millionen-Angebot

Der FC Liverpool signalisiert offenbar konkretes Interesse an Morten Frendrup. Nach Informationen des Journalisten Ekrem Konur planen die Reds ein erstes Angebot in Höhe von etwa zehn Millionen Euro.

Dass Jürgen Klopp in der Zentrale Nachholbedarf sieht, verwundert etwas. Mit Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch kamen auf dieser Position im Sommer erst drei neue Spieler. Wataru Endo wurde zudem für den defensiveren Part verpflichtet.

FC Liverpool dran: Morten Frendrup überzeugt in Genua

Frendrup erhielt bisher bei jedem Spiel in der Serie A ein Mandat in der Startelf, beim FC Genua ist er unumstrittener Stammspieler. Der Däne ist noch bis 2026 an den italienischen Erstligisten gebunden.

In Genua überzeugt der 22-Jährige in dieser Spielzeit mit extrem starken Leistungen, seinen Marktwert hat er längst vervielfacht. Über das kolportierte Zehn-Millionen-Angebot, sofern es in Genua überhaupt eingeht, wird man in der Hafenstadt deshalb nur schmunzeln.

Verwendete Quellen

Ekrem Konur