Neuer Star für Klopp: Liverpool verstärkt Bemühungen um Weltmeister

Dass der FC Liverpool Interesse an Alexis Mac Allister (24) bekundet, ist längst kein Geheimnis mehr. Fabrizio Romano berichtete bereits vor Wochen von den Plänen des Klubs von Jürgen Klopp, den Nationalspieler an die Anfield Road zu lotsen.

Alexis Mac Allister heiß begehrt

Mac Allister wird nicht nur in Liverpool geschätzt, auch die beiden Manchester-Klubs United und City sowie Juventus Turin bekunden dem Vernehmen nach Interesse an dem Südamerikaner, der 2019 für acht Millionen Euro Ablöse von den Argentinos Juniors in die Premier League kam.

Sollte der 16-malige argentinische Nationalspieler im kommenden Sommer den Verein wechseln, winkt Brighton das Fünffache der einst gezahlte Summe. Zehn Prozent der Ablöse müssten die Briten allerdings wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung an Mac Allisters argentinischen Ausbildungsverein zahlen.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano