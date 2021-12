Nicht mehr unfehlbar vom Punkt : Mohamed Salah: Unglaubliche Serie des Liverpool-Superstars reißt

Der FC Liverpool ließ bei der 0:1-Niederlage gegen Leicester City wichtige Punkte im Kampf um die englische Meisterschaft liegen. Angreifer Mo Salah musste sich in dieser Partie darüber hinaus auch von einer unfassbaren Serie verabschieden.

Die Reds vergaben im King Power Stadium etliche Möglichkeiten. Die größte Chance auf einen Treffer hatte Mo Salah, der in der 15. Minute beim Stand von 0:0 einen Elfmeter zugesprochen bekam. Der Gefoulte trat selbst an – und vergab.

Er gilt mit seiner starken Quote zwar nach wie vor als zuverlässiger Schütze, von seiner 100Prozent-Quote musste er sich allerdings verabschieden. Den Status der Unfehlbarkeit darf vom Punkt ab jetzt nur noch Yaya Toure für sich beanspruchen. Der Ivorer lief von 2010 bis 2018 für Manchester City auf und brachte in dieser Zeit jeden seiner elf Strafstöße im Netz unter.

Im Ranking der erfolgreichen Elfmeterschützen muss sich Mo Salah in der Premier League von nun an mit dem fünften Platz zufriedengeben, den er sich mit Julian Dicks teilt. Arsenals Stürmer-Legende Thierry Henry hat die Top 5 im Übrigen trotz einer Quote von 92 Prozent verpasst. Der Franzose vergab zwei seiner 25 Strafstöße.