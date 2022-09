FC Liverpool Nicht nur Dortmund: Naby Keita hat 3 bis 4 Verehrer

Naby Keita hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge das Interesse von Borussia Dortmund auf sich gezogen. Der Mittelfeldspieler wird laut Transferexperte Fabrizio Romano allerdings nicht nur von den Westfalen umworben, sondern von mehreren Vereinen.

"Borussia Dortmund gehört zu den drei bis vier Klubs in ganz Europa, die an Naby Keita interessiert sind, falls er seinen Vertrag nicht verlängert", sagte der italienische Journalist gegenüber caughtoffside.com.

Keitas Arbeitspapier beim FC Liverpool läuft am Saisonende nach fünf Jahren aus. Bisher ist unklar, ob beide Parteien sich zu einer weiteren Zusammenarbeit entschließen werden. Keita soll mit seinen Spielanteilen unter Jürgen Klopp (55) nicht zufrieden sein, laut Fabrizio Romano steht der Abschied Keitas aus Liverpool aber noch lange nicht fest.

"Die Situation mit Liverpool ist noch offen, Naby will Garantien für die Unterzeichnung eines neuen Vertrags an der Anfield Road, also wird es in den nächsten Monaten entschieden", betont der Transferexperte.