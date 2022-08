Premier League Notstand! Van Dijk fordert Verstärkungen für Liverpool-Mittelfeld

"Mittelfeldspieler sind der Motor unserer Mannschaft. Sie gewinnen so viele Bälle für uns. Wir brauchen viele Mittelfeldspieler", gab der Niederländer nach der 9:0-Gala über Aufsteiger Bournemouth zu Bedenken. "Sie sehen die Spiele, die wir spielen, wir rotieren auch im Mittelfeld, abgesehen von Fab(inho)."

Die Reds waren in der letzten Saison bis zum Schluss in allen vier Wettbewerben vertreten. Dabei sprangen zwei nationale Pokalsiege heraus, während in der Meisterschaft und der Champions League nur der undankbare zweite Platz zu erringen war. Damit die aktuelle Spielzeit erneut so erfolgreich gestaltet werden kann, benötigt Liverpool dringend weitere Akteure für die Zentrale.