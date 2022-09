Premier League "Nur Championship-Niveau": Heftige Kritik an Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold wird von vielen als bester Rechtsverteidiger des Planeten betrachtet. Dem Starspieler des FC Liverpool weht nun stürmische Kritik entgegen.

Frank Leboeuf, ehemaliger französischer Nationalspieler und Profi beim FC Chelsea, ist offensichtlich nicht der Meinung, dass Trent Alexander-Arnold die Lorbeeren gebührt, die ihm oftmals angetragen werden.

"Sehen Sie sich Trent Alexander-Arnold an. Ich liebe den Kerl, seine offensiven Qualitäten. Aber defensiv ist er auf Championship-Niveau", sagt Leboeuf dem Journal du Dimanche. "Nur Klopps System funktioniert für ihn. Wenn es nicht so gut funktioniert wie in dieser Saison, sieht man nur seine Defensivschwächen. Ich möchte ihn mitnehmen, um an den Grundlagen zu arbeiten. Ich würde ihm sagen: 'Dreh deinen Kopf und schau hinter dich, dann wird es schon besser sein.'"

Alexander-Arnold spielt in Diensten des FC Liverpool wie seine Mitspieler bislang nicht die eindrücklichste Saison, was Leboeufs Kritikansatz rechtfertigt. Alexander-Arnolds defensive Schwächen könnten ihn seinen Stammplatz bei der kommenden Weltmeisterschaft kosten.