FC Liverpool Offiziell: Jürgen Klopp lässt nächsten Reservisten ziehen

Der FC Liverpool hat in Divock Origi, Sadio Mane, Ben Woodburn, Sheyi Ojo, Loris Karius und Takumi Minamino bereits einige Abgänge in der aktuellen Transferperiode zu verzeichnen. Bis auf Sadio Mane war kein Spieler Stammkraft. Nun geht in Neco Williams der nächste Reservist.