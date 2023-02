Nach Klatsche gegen Real Madrid: "Ende einer Ära" beim FC Liverpool?

Der FC Liverpool führte am Dienstagabend mit zwei Toren gegen Real Madrid. Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) brachten Reds an der heimischen Anfield Road früh in Front. Doch die Königlichen konterten, glichen durch einen Doppelpack von Vinicius Junior (32., 36.) noch vor der Pause aus.

Auch Eder per Kopf nach einem Freistoß (47.) und Karim Benzema per Doppelschlag (55., 67.) trafen für die Gäste aus Madrid im zweiten Durchgang. Liverpool steht nach dem 2:5 vor dem Aus im Achtelfinale. Die Reds waren laut Steven Gerrard "nicht gut genug."

"Liverpool wurde nach dem Ausgleich dominiert und deklassiert. Nach fünf Gegentoren muss eine Analyse her. Ich bin sicher, dass Jürgen das tun wird", erklärt die Liverpooler Vereinslegende gegenüber BT Sport." Ich denke, jeder wird angesichts dieser Niederlage hart mit sich ins Gericht gehen."