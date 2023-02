Lockt Real Madrid JÃ¼rgen Klopp mit zwei neuen Superstars?

Jürgen Klopp (55) hat beim FC Liverpool eine wahre Horror-Saison zu verantworten. Nach den starken Leistungen der letzten Jahre steckt das Team in einer veritablen Krise. Sollten die Reds ihren Coach vor die Tür setzen, könnte dieser aber zeitnah beim nächsten Top-Klub unterkommen.

Wie die Tageszeitung El Nacional berichtet, streckt Real Madrid seine Fühler nach Klopp aus. Der ehemalige BVB-Trainer wird in Spaniens Hauptstadt als würdiger Nachfolger für den in die Kritik geratenen Carlo Ancelotti (63) angesehen.

Real steht in der Primera Division derzeit nur auf dem zweiten Tabellenplatz und hat bereits elf Punkte Rückstand auf Erzfeind Barça aufzuholen. Wenn die Königlichen den Abstand auf den FC Barcelona nicht drastisch reduzieren und in der Champions League zusätzlich früh scheitern, dürfte Ancelotti zum Saisonende Geschichte in Madrid sein – trotz eines Vertrages bis 2024.

Kylian Mbappe und Jude Bellingham sollen Klopp nach Madrid lotsen

Mit Real Madrid verbindet Klopp indes nicht die besten Erinnerungen. Gleich zweimal verlor der gebürtige Schwabe im Endspiel der Champions League gegen das Starensemble. Nachdem es 2018 ein 1:3 setzte, scheiterte Liverpool im letzten Jahr knapp mit 0:1.