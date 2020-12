Liverpool : "Recht vielversprechend": Klopp deutet Thiago-Comeback an

Zweieinhalb Monate nach seinem letzten Auftritt könnte Thiago Alcantara am Mittwoch in das Spieltagsaufgebot des FC Liverpool zurückkehren.

Den erhofften Mehrwert konnte Thiago Alcantara dem FC Liverpool nach seinem Sommerwechsel bislang nicht bieten. Nachdem sich der Iberer mit dem Coronavirus infizierte, verletzte er sich zu allem Übel auch noch schwer am Knie.

Jürgen Klopp aber sieht Licht am Ende des Tunnels. "Es geht nicht darum, einen Tag mit der Mannschaft zu trainieren und dann kann man wieder in der Premier League spielen", sagte der Reds-Trainer erst am Dienstag. "Es sieht im Moment recht vielversprechend aus, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir werden sehen."