Liverpool : Reds gehen endlich auf Mohamed Salah zu – bald neuer Topverdiener?

Mohamed Salah hat seine Zukunft beim FC Liverpool stets in die Hände der Verantwortlichen gelegt. Die wollen demnächst offenbar den ersten Schritt auf ihren Superstar zugehen.

"Ich hoffe, sie schauen zu", twitterte Ramy Abbas Issa. Der Berater wies damit auf die überragende Leistung seines Starklienten Mohamed Salah (29) hin, der beim Liga-Auftakt gegen Norwich City (3:0) ein Tor erzielte und zwei weitere vorlegte.

Der Agent hatte damit aber auch Kritik an den FC Liverpool üben wollen, dessen Mitarbeiter bisher nicht einmal zaghafte Anstalten machten, auf Salah zuzugehen und mit ihm über die Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrags zu sprechen. Bis jetzt.

Nach einem Bericht des in der Regel gut informierten Portals The Athletic planen Jürgen Klopp und Co. Salah mit einem neuen Vertrag bis 2025 auszustatten. Dem nicht genug, wollen die Reds den Ägypter gar zum bestbezahlten Spieler des Klubs machen.