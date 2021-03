Liverpool : Rekord-Knipser: Mohamed Salah klettert auf Rang zwei

Salah erzielte beim 4:0 über die Komoren einen Doppelpack (21. Spielminute, 25.). Es waren seine Tore 42 und 43 im Nationaltrikot seiner Heimat.

Damit lässt Salah den ehemaligen Nationalstürmer Hassan El-Shazly (†71, 42 Tore) hinter sich und ist nun Zweiter der ägyptischen Rekordtorschützen. Nur noch Hossam Hassan (69 Tore in 178 Länderspielen) liegt vor Salah.

In der Premier League hat Mohamed Salah im Trikot des FC Liverpool bereits einige Bestmarken in den Rasen gebrannt. 2018 stellte er beispielweise den Rekord der meisten Premier-League-Tore in einer Saison auf (32).