Champions League Respektloses Verhalten? Real-Star mit Spitze gegen Mohamed Salah

Dem Mittelfeldspieler der Madrilenen stößt eine Aussage des Liverpool-Stürmers sauer auf. Nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Villarreal wurde Salah gefragt, ob er im Finale lieber auf Man City oder Real Madrid treffen möchte.

Der Ägypter entschied sich für das letztgenannte Team und erklärte, er habe noch eine Rechnung mit Real offen, was durchaus als Wertschätzung gegenüber den Spaniern interpretiert werden könnte. Ganz anders fasst Valverde den Wunsch seines Kontrahenten auf.

"Offensichtlich sind das seine Worte, davon kann man halten, was man will", setzte der 23-Jährige im Gespräch mit der AS noch zurückhaltend an, um dann hinterherzuschieben: "Aber ich bin sein Gegner und es ist, als würde man sich gegenüber dem Wappen von Real Madrid seinen Spielern respektlos verhalten."