Liverpool : Richarlison enthüllt: Thiago Alcantara lehnte Entschuldigung ab

Thiago Alcantara zeigte auf die Entschuldigung von Richarlison nach dessen rüdem Einsteigen gegen den Profi des FC Liverpool im Stadtderby gegen den FC Everton keine Reaktion.

"Ich versuchte, mich über Instagram bei ihm zu entschuldigen", erläutert Richarlison in einem Interview mit den Journalisten Thiago Asmar. "Er hat es nur zur Kenntnis genommen. Ich sagte: 'Ich werde diese Nachricht löschen', da er nicht antworten wollte. Letztlich habe ich sie auch gelöscht und er hat nicht geantwortet."

Unmittelbar nach dem Vorfall im Oktober vergangenen Jahres machte Richarlison ein Statement auf seiner Homepage öffentlich, in dem er sich bei Thiago entschuldigte. Der Iberer hatte sich derart schwer am Knie verletzt, dass er die komplette Gruppenphase der Champions League verpasste und auch in der Premier League zehn Spiele ohne sein Mitwirken ausgetragen wurden.