Robert Lewandowski enthüllt emotionales Gespräch mit Jürgen Klopp

Robert Lewandowski gilt seit über einem Jahrzehnt als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Bevor er seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund schaffte, lief es allerdings nicht immer rund. Nach seinem Wechsel von Lech Posen in die Bundesliga musste der damals 22-jährige zunächst häufiger Lucas Barrios den Vortritt lassen.

Es kam zu einem Gespräch mit Jürgen Klopp. "Ich war in keiner guten Form, ich habe nicht so viele Tore geschossen", blickt der Angreifer im Gespräch mit ESPN zurück. "Ich wusste nicht, was Jürgen von mir wollte." Er sei von einer kurzen Unterredung mit dem BVB-Trainer ausgegangen. "aber wir haben ungefähr anderthalb Stunden gesprochen", enthüllt Lewandowski.

Jürgen Klopp fand offenbar die richtigen Worte. "Er hat so wie ein Vater mit mir gesprochen. Und ich habe meinen Vater vermisst, weil ich ihn verloren habe, als ich 16 Jahre alt war", so Lewy. "Vielleicht habe ich seit dieser Zeit niemanden mehr gefunden, mit dem ich so reden kann."