Roberto Firmino bestätigt Dauerzoff zwischen Mo Salah und Sadio Mane

Fünf Jahre lang stürmte Firmino an der Seite von Salah und Mane für die Reds, bevor er sich im Sommer 2022 – ebenso wie Mane – eine neue Herausforderung suchte. In seinem neuen Buch Si Senor: My Liverpool Years beschrieb er schließlich, wie wenig Sympathie seine ehemaligen Sturmkollegen eigentlich füreinander hegten.

"Ich sah es aus nächster Nähe: Die Blicke, die Grimassen, die Körpersprache, die Unzufriedenheit, wenn einer der beiden sauer auf den Anderen war. Ich konnte es fühlen", behauptet Firmino, der mittlerweile in Saudi-Arabien für Al-Ahli kickt.

Er habe daher versucht, bestmöglich zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln. "Mein Instinkt und meine Pflicht waren es, die Situation zwischen den Beiden zu entschärfen. Man sollte Wasser auf Feuer gießen – niemals Benzin", führte Firmino weiter aus.