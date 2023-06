Roberto Firmino sagt Europa wohl "Lebewohl": Wechsel nach Saudi-Arabien vor Abschluss

Roberto Firmino heuert wohl in Saudi-Arabien an - Foto: / Getty Images

Nachdem der Transfer von Kalidou Koulibaly zu Al-Hilal am Sonntag offiziell bestätigt wurde, scheint der nächste Topspieler aus der Premier League einen Wechsel nach Saudi-Arabien vorzunehmen.

Roberto Firmino befindet sich unter anderem laut dem Portal Relevo in fortgeschrittenen Gesprächen mit Al-Hilal, wird sich demnächst voraussichtlich also als neuer Koulibaly-Teamkollege vorstellen.

Roberto Firmino und Al-Hilal schon mit Symbiose

Zwischen Firmino und dem saudischen Klub sei in den laufenden Verhandlungen schnell eine gute Harmonie entstanden. Der 31-Jährige gab erst vor wenigen Wochen seinen tränenreichen Abschied vom FC Liverpool bekannt.

"Meine Teamkollegen, den Verein, die Fans, insbesondere die Fans, ich liebe die Fans, sie haben mich in diesen acht Jahren hier sehr unterstützt", so der Brasilianer, der für die Reds in acht Jahren in 362 Pflichtspielen 190 direkte Torbeteiligungen einstreute, englischer Meister wurde und die Champions League gewann.