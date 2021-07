Liverpool : Jürgen Klopp schreibt rührenden Brief an Liverpool-Fan

Der 11-jährige Lewis Balfe ist ein großer Fan des FC Liverpool. In einem Brief teilte er Coach Klopp mit, dass er ab September die Sekundarschule besuche und davor große Angst habe. Wie der Mirror berichtet, machte der Trainer der Reds dem Jungen in seiner Antwort Mut für den Schulbeginn und seine kommenden Aufgaben.