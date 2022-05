FC Liverpool Sadio Mane winkt beim FC Bayern ein Gehaltsplus

Sadio Mane gewann in dieser Saison zwei Titel mit dem FC Liverpool und verpasste zwei weitere Trophäen nur denkbar knapp. Auf sportlicher Ebene hat der Stammspieler also nur wenig auszusetzen. Finanziell sieht es da schon ganz anders aus. Und hier wollen die Bayern angreifen.

Das Interesse des deutschen Rekordmeisters an Sadio Mane nahm in den vergangenen Wochen immer konkretere Formen an. Lange als Lewandowski-Ersatz gehandelt, könnte Mane nun sogar bei einem Verbleib des Polen an die Isar wechseln.

Die finanziell im internationalen Vergleich eher vorsichtig agierenden Münchener wollen bei ihrem Abwerbeversuch vor allem auf die Geldkarte setzen. Trotz seiner konstant überragenden Leistungen verdient Mane in Liverpool nach Informationen von Sport1 nur 12 Millionen Euro im Jahr. Ein relativ geringer Betrag.

Zum Vergleich: Sturmkollege Mo Salah handelt mit den Reds gerade einen Kontrakt aus, der ihm knapp 30 Mio. Euro pro Saison garantieren soll. Der FC Bayern hat bei Leistungsträgern wie Leon Goretzka und Leroy Sane (je 15 Mio. Euro Jahresgehalt) bewiesen, dass er zuweilen tiefer in die Tasche greift, um renommierte Spieler langfristig an sich zu binden.