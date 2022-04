Premier League : Sadio Mane: FC Liverpool hat keine Eile bei Vertragsgesprächen

Sadio Mane ist einer der Leistungsträger, deren Verträge beim FC Liverpool in einem Jahr nicht mehr gültig sind. Sein Management sowie der Klub verspüren offensichtlich keine Eile auf baldige Änderung dieses Status.

Durch einen Sieg im Herzschlagfinale gegen seinen Teamkollegen Salah hatte Mane vor wenigen Tagen eines der letzten Tickets für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar gebucht. In seiner Heimat wird der 29-Jährige Fußballer als Volksheld gefeiert. Ebenso beliebt ist Mane aber auch an der Anfield Road.

Das liegt mitunter natürlich daran, dass er seit seinem 2016er-Wechsel nach Liverpool beständig Leistungen auf absolutem Topniveau abruft. Mane kommt in der Premier League auf 14 Torbeteiligungen in 26 Spielen.