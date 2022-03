Premier League : Sadio Mane: "Kylian Mbappe würde es beim FC Liverpool gefallen"

Real Madrid bemüht sich seit Jahren intensiv um Kylian Mbappe. Bald schon könnte Präsident Florentino Perez seinen Wunschspieler bekommen. Sadio Mane würde den PSG-Superstar hingegen gerne an der Anfield Road sehen.

Theoretisch könnte sich der französische Weltmeister für einen Wechsel nach Liverpool entscheiden. In knapp drei Monaten läuft sein Vertrag bei Paris Saint-Germain aus, er ist ablösefrei zu haben. Allerdings deutet derzeit alles darauf hin, dass der 23-Jährige zu Real Madrid wechseln wird.

Sadio Mane träumt vom WM-Titel mit Senegal

Bei Real Madrid will sich Mbappe dem Vernehmen nach endlich seinen Traum vom Triumph in der Champions League erfüllen. Diesen Titel hat Sadio Mane bereits eingetütet. 2019 setzte er sich mit Liverpool im Endspiel gegen Tottenham durch. Mit den Reds gewann der trickreiche Angreifer unter anderem auch die englische Meisterschaft.

Im Trikot seiner Nationalmannschaft krönte sich Mane jüngst zum Titelträger beim Afrika-Cup. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Senegal. Im Finale besiegten Mane und sein Team Vereinskollege Mohamed Salah und Ägypten.

Nach dem erfüllten Traum von der kontinentalen Meisterschaft peilt Mane noch höhere Ziele an. "Mein neuer Traum ist es, mit Senegal die Weltmeisterschaft zu gewinnen", so der 29-Jährige. "Aber zuerst müssen wir uns qualifizieren, aber ich möchte an einige verrückte Projekte glauben, und mit Senegal die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist eines davon."

Um sich das begehrte Ticket für Katar zu sichern, müssen sich Mane und Co. erneut gegen Mohamed Salah und dessen Ägypter durchsetzen. Die Spiele steigen am 25. (20:30 Uhr) und 29. März 2022 (19 Uhr).