Liverpool : Sadio Mane zieht wieder die Spendierhosen an

Durch die Bereitstellung von über 450.000 Pfund ermöglicht er den Bau eines Krankenhauses in Bambali, seinem Heimatdorf. In einem Statement gegenüber der spanischen Zeitung AS sprach er seine senegalesischen Mitmenschen direkt an.

"Dieses Krankenhaus ist ein Dankeschön an euch, und es ist für euch, die Bevölkerung von Sedhiou." Mane ist bekannt dafür, dass er die Infrastruktur in seiner Heimat verbessern möchte.

Mit seiner Hilfe wurden vor kurzem eine Sekundarschule und ein Supermarkt in Bambali errichtet, die seinen Namen tragen. Der Fußballspieler ist sozial sehr engagiert und möchte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im Senegal beitragen.