FC Liverpool "Das ist schwer genug": Jürgen Klopp backt kleine Brötchen

Jürgen Klopp (55) ist wahrlich nicht dafür bekannt, Luftschlösser zu bauen. Der Trainer des FC Liverpool gefällt sich in der Rolle des Underdogs. Für die kommende Spielzeit drosselt er die Erwartungen daher gekonnt.

In den letzten fünf Jahren krönten sich ausschließlich Manchester City (4-mal) und der FC Liverpool (1-mal) zum englischen Meister. Jürgen Klopp sieht die Skyblues auch in der nächsten Saison als Favoriten auf den Titel, während er für sein eigenes Team zunächst kleinere Ziele formuliert.

"In dieser Liga ist das Hauptziel für uns alle, sich für die Champions League zu qualifizieren – und das ist schon schwer genug", sagte der gebürtige Schwabe dem Liverpool Echo. "In dem Moment, in dem du das erreichst und dann noch Zeit ist, um für den Titel zu kämpfen, dann tust du das." Vorher genießt die Quali für die Königsklasse jedoch die größte Priorität.