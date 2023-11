Salah im Winter nach Saudi-Arabien? Wie der FC Liverpool mit dem Ägypter plant

Mohamed Salah (31) ist bereits im Winter hartnäckig mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden. Ein Transfer scheiterte, doch wie sieht es im Winter aus? So denkt der FC Liverpool über einen etwaigen Wechsel des Ägypters während der Saison.

Wieso Salah so wichtig ist und die Saudis so viel Geld ausgeben wollten, stellte der 31-Jährige in der Folge eindrucksvoll unter Beweis, kommt in bislang 13 Saisonspielen auf 14 Torbeteiligungen. Doch wie lange zeigt Salah seine Qualitäten noch im Trikot des LFC?

Glaubt man einem Bericht von Football Insider noch mindestens bis zum Sommer. Denn: Die Engländer sollen demnach unter keinen Umständen bereit sein, Salah mitten in der Saison ziehen zu lassen. So betrachte man ihn als unverkäuflich, egal was für abenteuerliche Angebote abgegeben werden.

Ersetzt Liverpool Salah mit Sane oder Musiala?

Salah steht noch bis 2025 unter Vertrag, somit wäre 2024 die letzte Gelegenheit, richtig Geld einzunehmen – sollte er sein Arbeitspapier nicht verlängern. Derzeit besitzt der ägyptische Nationalspieler laut transfermarkt.de einen Marktwert über 65 Millionen Euro. Ein ähnlich hoch dotiertes Angebot wie das im Sommer, dürfte man wohl höchstens erneut aus der Wüste erwarten können.

In den letzten Wochen kursierten bereits mehrfach Gerüchte um einen möglichen Nachfolger. So sollen sich Jamal Musiala (20) und Leroy Sane (27) in den Fokus der Reds gespielt haben. Sane habe man demnach sogar zum Transferziel Nummer eins auserkoren.

