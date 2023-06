Saudi-Arabien macht Drohung wahr: Mohamed Salah soll der Nächste sein

Die saudischen Klubs haben die Premier League in der letzten Zeit als bevorzugtes Gebiet ausgemacht, um zahlreiche Topstars in die Saudi Pro League zu holen. Nach der jüngst ausgesprochenen Drohung soll Mohamed Salah der nächste sein.

Mohamed Salah agiert beim FC Liverpool weiterhin überragend

Irgendwelche Unsummen, wie es oftmals vorkommt, wenn ein saudischer Klub die Fühler ausstreckt, werden im Fall Salah (vorerst) nicht bekannt. Der 31-Jährige ist noch bis 2025 an den FC Liverpool gebunden und gehört in Europa noch immer zu den besten Angreifern.

An Salah lag es nämlich nicht, dass sich die Reds nach einer missglückten Saison gerade noch so in die Europa League retten konnten. Der Ägypter ragte mit 46 direkten Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen einmal mehr heraus.

