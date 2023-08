Saudis planen gigantisches Angebot für Mohamed Salah – Liverpool beschäftigt sich mit Joao Felix

Laut CBS Sports ist Al-Ittihad bereit, für Salah ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abzugeben. Der Liverpooler Ausnahmestürmer sei zum Transferziel Nummer 1 auserkoren worden. Das große Problem aus Liverpooler Sicht ist das in Saudi-Arabien noch bis zum 20. September geöffnete Transferfenster.

Denn wenn das diesjährige Sommertransferfenster eines gelehrt hat, dann dass es, so verrückt die Gerüchte auch sein mögen, nichts auszuschließen gilt. So scheint es auch im Fall Salah einzutreten. Das von der arabischen Halbinsel interessierte Al-Ittihad plant nämlich einen Vorstoß, der Liverpool mindestens nachdenklich stimmen dürfte.

Jürgen Klopp rechnete am Freitag vergangener Woche nicht damit, dass dem FC Liverpool in Mohamed Salah ein weiterer Leistungsträger nach Saudi-Arabien verlassen wird. "Nein, ehrlich gesagt, mache ich mir darüber keine Sorgen", sagte der Liverpooler Übungsleiter. Vielleicht ist sich Klopp in dieser Sache etwas zu sicher.

Klubs in Saudi-Arabien können drei Wochen länger shoppen

Während der Transfermarkt in den großen europäischen Ligen am Freitag dieser Woche schließt, haben die kaufwütigen saudischen Klubs also drei Wochen länger Zeit. Der geplante Salah-Deal würde sich demnach aus fixen 100 Millionen Euro sowie 50 Millionen an leistungsbezogenen Boni zusammensetzen, die nicht alle leicht zu erzielen wären.

Al-Ittihad hofft, dass ein mit Neymar und Cristiano Ronaldo vergleichbares Gehaltspaket, die zusammen mit Boni und Werbeeinnahmen rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen, Salah von einem Wechsel überzeugen kann.

Holt Liverpool Joao Felix als Ersatz für Mohamed Salah?

Die portugiesische Sportzeitung A Bola stützt sich derweil auf englischen Berichten und schreibt, dass Joao Felix an der Anfield Road als potenzieller Salah-Nachfolger gehandelt wird. Von einer Ablösezahlung zwischen 70 und 80 Millionen Euro ist die Rede. Eine Summe, die für Liverpool dann leicht zu stemmen wäre.

Felix kam in dieser Saison bei Atletico Madrid auf noch keine Einsatzminute und hatte vor einigen Wochen mit seinen Aussagen, er würde gerne zum FC Barcelona wechseln, für Riesenwirbel gesorgt. Ob Barça bis zum Deadline Day an diesem Freitag noch ernsthaft aktiv wird, muss sich aber erst noch zeigen.

Verwendete Quellen

CBS Sports