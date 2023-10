Solidarität im Entführungsdrama: Luis Diaz dankt dem FC Liverpool

Luis Diaz (26) hat am Sonntag wegen der Entführung seiner Eltern nicht im Kader des FC Liverpool gestanden. Seine Teamkollegen waren mit den Gedanken dennoch bei ihm und hielten nach dem 1:0-Führungstreffer gegen Nottingham Forest (3:0) ein Trikot des Stürmers hoch – zur Freude des Angreifers.

Diaz bangt derzeit um das Leben seines Vaters. Die Eltern des Kolumbianers wurden am Samstag in ihrer Heimat entführt. Im Anschluss ließen die Verbrecher nur die Mutter wieder laufen. Auf seinen Job konnte er sich deshalb verständlicherweise am Wochenende nicht konzentrieren.

Der FC Liverpool reagierte auf die einzig vernünftige Art und Weise und strich den Südamerikaner aus dem Spieltagskader. Als Diogo Jota (26) in der 31. Minute zur Führung für die Reds traf, hielt der Torschütze aber ein Trikot seines Teamkameraden in die Höhe und bewies damit, dass die Mannschaft mit den Gedanken ebenfalls bei Diaz und seinen Eltern ist.

Der Klub teilte ein Foto dieser Geste auf Social Media und erntete dadurch eine Menge Zuspruch. Diaz selbst drückte wiederum seine Wertschätzung aus, indem er mit einem Herz und einem Emoji mit erhobenen Händen auf den Post reagierte.