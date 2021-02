Liverpool : Tausch-Deal im Gespräch: 65-Mio-Stürmer im Liverpool-Visier?

Der FC Liverpool will zur neuen Saison offenbar seine offensiven Flügel verstärken und hat Medienberichten zufolge Lucas Ocampos (26) vom FC Sevilla auf seinen Einkaufszettel gesetzt. Billig wäre der Argentinier aber nicht zu haben.

Lucas Ocampos hat in seinem bis 2024 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro hinterlegt. Sevilla hat nicht vor, seinen derzeit verletzten Leistungsträger (Knöchel) für deutlich weniger als die festgeschriebene Ablösesumme ziehen zu lassen.

Viel Geld in Zeiten von Corona. Auch für den FC Liverpool, der dank der jüngsten Titel in Champions League und Premier League wieder zu den ganz Großen in Europa gehört.