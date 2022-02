Liverpool : Tauziehen um Youri Tielemans – United und Liverpool interessiert

Tielemans hat bisher alle Angebote zur Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags abgelehnt. "Youri ist in einem Alter und in einem Stadium seines Vertrags, in dem er sicherstellen muss, dass er jede Option in Betracht zieht", sagte Leicester-Trainer Brendan Rodgers während einer Medienrunde. "Ich würde es lieben, ihn weiter hier in Leicester zu sehen, aber ich verstehe, dass eine Karriere sehr kurz ist."

Tielemans kann sich seinen nächsten Klub aussuchen. Neben den drei oben erwähnten Vereinen sollen auch der FC Chelsea, der FC Bayern, Real Madrid und Atletico Madrid dem 24 Jahre alten Belgier Avancen machen.