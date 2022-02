Liverpool : Thiago Alcantara kehrt endlich ins Training zurück

Wenn sich der FC Liverpool am Sonntag in der 4. Runde des FA Cup mit Cardiff City misst, wird Thiago Alcantara wahrscheinlich erstmals seit Langem wieder im Kader stehen.

Am Trainingskomplex des FC Liverpool in Kirkby war die Stimmung am Mittwoch ziemlich losgelöst, vor allem bei Thiago Alcantara. Der Iberer kehrte nach sieben Wochen Zwangspause in das Mannschaftstraining zurück und absolvierte alle Übungen unter volle Belastung.

Thiago absolvierte letztmals am 16. Dezember in der Premier League gegen Newcastle eine Partie für die Reds. Eine Hüftkapselzerrung verschrieb dem feinen Techniker ein anderthalbmonatiges Berufsverbot.