FC Liverpool Didi Hamann zerreißt "überbewerteten" Thiago Alcantara in der Luft

Ganz im Gegenteil: "Ich verstehe den Hype um Thiago nicht", setzte Hamann in seiner Sky-Kolumne zu seiner heftigen Kritik an. "Er ist für mich einer der am meisten überbewerteten Spieler im europäischen Fußball."

Der FC Liverpool gewann in dieser Spielzeit zwei nationale Pokale und stand dazu kurz davor, auch noch die Meisterschaft und die Champions League zu holen. Thiago gilt als einer der Heilsbringer im Team von Jürgen Klopp.

Didi Hamann, der selbst von 1999 bis 2006 für die Reds kickte, teilt diese Meinung überhaupt nicht. Für ihn ist Thiago in den wichtigen Partien nicht präsent genug. "Wenn es läuft und du viel Ballbesitz hast, ist er ein guter Spieler, aber wenn es hart auf hart geht, sieht man nichts von ihm. Wenn du einen brauchst, der mal Akzente setzt, dann macht er es nicht."