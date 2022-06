FC Liverpool Thierry Henry kritisiert Mohamed Salah für Revanche-Ansage

Während Real Madrid eine seiner wenigen Möglichkeiten durch Vinicius Junior prompt nutzte, scheiterte die Mannschaft von Jürgen Klopp mit zahlreichen Möglichkeiten. Das Chancenplus und die attraktivere Spielanlage nutzten dem englischen Vizemeister letztendlich nichts. Thierry Henry gibt zu bedenken: "Wir haben es so oft gesagt, es geht darum, den Ball ins Netz zu schießen. Madrid hatte eine Chance und sie haben getroffen."

Thierry Henry gewann Champions League mit Barça

Thierry Henry weiß was es heißt, in der Königsklasse im Endspiel zu stehen. Mit dem FC Arsenal zog er 2006 ins Finale ein, scheiterte dort am FC Barcelona. Ein Jahr später wechselte der Franzose zu den Katalanen – um 2009 im Endspiel der Champions League über Manchester United zu triumphieren. 2010 verließ er die Blaugrana und ließ seine Karriere bei den New York Red Bulls in der Major League Soccer ausklingen. Ende 2014 hängte er seine Schuhe an den Nagel.