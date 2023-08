Transfer fast durch: Sofyan Amrabat überrascht mit Klubwahl

Ein Potpourri an europäischen Topklubs war in den vergangenen Monaten mit Sofyan Amrabat (26) in Verbindung gebracht worden. Einer davon, der sich dazu wenn überhaupt im Hintergrund aufgehalten hat, bekommt nun offenbar den Zuschlag.

FC Liverpool will Transfer von Sofyan Amrabat abschließen

Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenseite AD.nl arbeitet der FC Liverpool hart an der Verpflichtung von Amrabat und will den Deal in den kommenden Tagen abschließen. Das Portal schreibt selbst, dass Liverpool bis vor Kurzem nicht zu den konkreten Interessenten zählte.

Dass sich Jürgen Klopp und Co. in der Zentrale noch verstärken möchten, ist wiederum ein offenes Geheimnis. Und nach den jüngsten Transferabsagen um Moises Caicedo und Romeo Lavia wollen die Reds noch bis zum Ende der Sommertransferphase einen Qualitätsspieler unter Vertrag nehmen.