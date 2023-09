Treffen diese Woche: FC Liverpool will Max Eberl als Sportdirektor

Seit knapp einem Jahr verantwortet Max Eberl bei RB Leipzig den sportlichen Bereich. Mit dem FC Liverpool sollen in dieser Woche Gespräche geführt werden.

Seit Anfang Juni übernimmt dort der ebenfalls aus der Bundesliga bekannte Jörg Schmadtke die planenden Tätigkeiten . "Am 1. Juni fange ich an. Wenn wir Gefallen aneinander finden, kann die Zusammenarbeit über die Transferperiode hinausgehen. Mal sehen. Dann setzen wir das fort oder nicht", sagte Schmadtke bei Sport1.

indykaila News zufolge wird sich der FC Liverpool noch in dieser Woche mit Eberl treffen. Der 49-Jährige soll als neuer Sportdirektor an die Anfield Road geholt werden.

Max Eberl noch drei Jahre an RB Leipzig gebunden

Es scheint so, als würde er Gefallen an seinen neuen Aufgaben in Liverpool finden, denn von einer Trennung ist bisher nichts bekanntgeworden. Dass Leipzig Eberl nach kurzer Zeit schon wieder freigeben wird, ist derweil ausgeschlossen.

Bisher soll es nur einen Klub geben, für den Eberl bei einem ernsthaften Versuch alles stehen und liegen lassen würde: der FC Bayern. Eberl ist mit Leipzig aber nicht umsonst einen Vertrag bis 2026 eingegangen.

