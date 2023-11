Trent Alexander-Arnold auf den Spuren von Joshua Kimmich?

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) und Joshua Kimmich (Bayern München) weisen einige Parallelen auf. Sie sind Identifikationsfiguren in ihren jeweiligen Klubs und Führungsspieler in den Nationalmannschaften von England und Deutschland. Außerdem sind bzw. waren beide als Rechtsverteidiger unterwegs.

Hat Klopp sich inspirieren lassen?

Vor zwei Jahren, als Alexander-Arnold erstmals für die Nationalmannschaft im Mittelfeld spielt, traf der deutsche Coach eine Aussage, die der "Guardian" jetzt zitierte: "Es ist zwar möglich ihn dort aufzustellen, aber warum möchte man den besten Rechtsverteidiger der Welt zum Mittelfeldspieler machen?"

Das erinnert in gewisser Weise an die Zeiten, als Joshua Kimmich von der Rechtsverteidiger-Position dauerhaft in die Zentrale wechselte. Viele kritische Stimmen hatten damals Ähnliches über Kimmich verlauten lassen. Noch ist es beim Eigengewächs von Liverpool nicht so weit, von einem dauerhaften Positionswechsel ist (noch) nicht die Rede.

Dem Spieler gefällt die Rolle

Allerdings deutet Klopps Einlenken daraufhin, dass man "TAA" auch im Verein schon bald als Mittelfeldspieler sehen könnte. Zumal die veränderte Rolle Alexander-Arnold zu gefallen scheint: "Eine Position im Mittelfeld gibt mir die Chance aus der Zentrale noch mehr für das Team zu kreieren, um Spiele zu gewinnen", so der England-Star gegenüber dem Guardian.

Die nächsten Chancen sich im Mittefeld zu beweisen, bieten sich in den nächsten Tagen. Da mit James Maddison und Jude Bellingham gleich zwei Schlüsselspieler der Three Lions auf den angesprochenen Positionen ausfallen, dürfte dort ein Platz für Alexander-Arnold sicher sein.

