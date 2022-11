Jürgen Klopp hat "Deutschland-Klausel" in seinem Vertrag

Wie der Mirror berichtet, hat Klopp bei seiner letzten Vertragsverlängerung im März eine Klausel integrieren lassen. Die Reds müssten ihrem scheidenden Übungsleiter nach seinem Abschied bei der Rückkehr nach Deutschland unter die Arme greifen - in Form einer Ausstiegsklausel.

Ob weitere Maßnahmen ergriffen werden sollen, ist nicht bekannt. Da Klopp in Liverpool knapp 18 Mio. Euro pro Jahr verdient, sollte er zumindest die Umzugskosten eigenständig tragen können.

Der frühere BVB-Coach möchte zwar langfristig wieder in seine Heimat zurückkehren, eilig hat er es damit aber nicht. In der aktuellen Krise will er Liverpool erst recht nicht den Rücken zuwenden. "Meine Aufgabe ist es nicht nur hier zu sein, wenn die Sonne scheint und uns jemand einen Pokal überreicht", erklärte Klopp nach der 1:2-Pleite gegen Leeds am vergangenen Samstag.