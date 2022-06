FC Liverpool Unterschätzt! Mohamed Salah war nur Kloppos vierte Wahl

Der FC Liverpool kämpft derzeit geduldig um den Verbleib von Mohamed Salah. Diese Wertschätzung genoss der Stürmer zu Beginn seiner Tätigkeit an der Anfield Road offenbar noch nicht in dieser Größenordnung.

Aber warum stand Mohamed Salah, der heute zu den besten Offensiv-Stars Europas zählt, damals nicht so hoch im Kurs in der Hafenstadt? Von 2014 bis 2015 durchlebte der Torjäger eine mehr als dürftige Spielzeit beim FC Chelsea. In 13 Ligapartien gelangen ihm nur zwei Treffer.

Offenbar gab es bei den Reds zunächst Zweifel, ob Salah in der Premier League durchstarten kann. Dennoch überwies Liverpool 2017 nach starken Leistungen Salahs in Italien 42 Mio. Euro an die AS Roma.

Fünf Jahre und sechs Titel später werden beide Parteien sehr froh über den Lauf des Schicksals sein. Da eine Einigung im Vertragspoker noch nicht in Sicht ist, könnte im nächsten Jahr ein Abschied drohen. Interessenten dürfte es zuhauf geben, da Salah längst kein unterschätzter Spieler mehr ist.