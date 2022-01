John Barnes lobt Ous : "Fantastischer" Ousmane Dembele passt perfekt zum FC Liverpool, sagt eine Vereinsikone

Was passiert mit Ousmane Dembele? John Barnes hat da eine Idee: Der Flügelstürmer sollte sich dem FC Liverpool und Jürgen Klopp anschließen.

Mohamed Salah und Sadio Mane stehen dem FC Liverpool in den nächsten Wochen aufgrund ihrer Teilnahme am Afrika-Cup nicht zur Verfügung. Die Abstinenz der Superstars bringt John Barnes auf eine Idee. Warum nicht Ousmane Dembele an die Anfield Road holen?

"Dembele wäre eine fantastische Neuverpflichtung, solange seine Fitness anhält", ist sich Barnes gegenüber BonusCodeBets.co.uk sicher. "Ich weiß nicht, wie es um seine Fitness bestellt ist, aber sein Profil würde sehr gut zu Liverpool passen: Er ist schnell, er ist geradlinig, er ist geschickt und aggressiv im Umgang mit dem Ball."