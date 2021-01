Liverpool : Vertragspoker: Mohamed Salah genießt keine Priorität beim FC Liverpool

Mohamed Salah (28, Vertrag bis 2023) wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel in die Primera Division in Verbindung gebracht, eine Vertragsverlängerung könnte die Gerüchteküche beruhigen. Beim FC Liverpool werden aber offenbar andere Prioritäten gesetzt.