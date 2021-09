FC Liverpool : Vier Vorlagen: Curtis Jones von Liverpool-Legenden gewürdigt

In den Augen von Expertenkollege und Liverpool-Veteran Michael Owen war der gestrige Abend richtungsweisend für Jones. "Bevor Harvey Elliot sich verletzte, war er irgendjemand mit einem Trikot.'

"Curtis Jones war immer dabei, hier und dort, aber für seinen Erfolg benötigt er einen langen Atem in diesem Team. Wenn er die Chance bekommt, muss er das tun, was er heute Abend getan hat."

Michael Owen nahm mit seiner Aussage Bezug auf die wenige Einsatzzeit, die Jones bisher nur vergönnt war. Noch nicht einmal 190 Minuten stand der Engländer in dieser Saison vor seinem großen Auftritt gegen Porto auf dem Feld.

Erst seit dem Drittrundenspiel gegen Norwich City im League Cup gehört Curtis Jones der Startelf der Reds an. Mit so starken Leistungen wie gegen Porto dürfte er in den nächsten Partien weiterhin gesetzt sein.