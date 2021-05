Liverpool : Virgil van Dijk: Frank de Boer hofft auf EM-Teilnahme - Klopp tritt auf die Bremse

Nach der Horrorverletzung im letzten Oktober gegen Everton war die Saison für Liverpools Innenverteidiger Virgil van Dijk gelaufen. Im Merseyside Derby riss er sich das Kreuzband und fiel im Anschluss monatelang aus.

Nun begann van Dijk wieder mit leichten Trainingseinheiten, was beim Bondscoach sofort Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme weckte. Frank de Boer hofft auf eine rasche Genesung, will den Abwehrchef aber nicht unter Druck setzen. "Er muss es selbst entscheiden. Es ist seine Karriere", sagte de Boer gegenüber ESPN.

Die Niederlande trifft in der Gruppe C unter anderem auf die Ukraine und Österreich. Der Europameister von 1988 scheiterte bei der EM 2016 bereits an der Qualifikation und möchte diese Schmach nun mit ansprechenden Leistungen tilgen.