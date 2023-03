Virgil van Dijk reagiert auf heftige Kritik von zwei Oranje-Kultfiguren

Die Elftal kassierte am vergangenen Freitag in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 eine bittere Niederlage. Am ersten Spieltag ging die Mannschaft von Nationaltrainer Ronald Koeman mit 0:4 gegen Frankreich unter. Antoine Griezmann (2.), Dayot Upamecano (8.) und Kylian Mbappe (32., 88.) erzielten die Tore für die Hausherren.

Marco van Basten: "Fußballtaktisch und technisch nicht gut"

Der Auftritt von Abwehrchef Virgil van Dijk wird von Marco van Basten kritisch gesehen. "Er ist nicht klar. Ein guter Kapitän denkt laut, macht klar, was los ist. Er schafft Chaos", kritisiert der Ex-Nationaltrainer den Liverpooler. "Er macht Lärm, aber er sagt nichts."

Virgil van Dijk habe sich "zwei Meter von seinem Mann entfernt" aufgehalten. Van Dijk sei sehr gut in der Kabine, "fußballtaktisch und technisch nicht." Nicht nur der dreimalige Ballon d'Or-Gewinner übt Kritik an van Dijk, auch Ruud Gullit.