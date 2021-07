Liverpool : Virgil van Dijk und Co.: Jürgen Klopp geht keine unnötigen Risiken ein

Der FC Liverpool musste in der letzten Saison mit einer großen Verletztenmisere kämpfen. Nur durch einen furiosen Schlussspurt gelang noch der Sprung in die Top 4 der Premier League. Um die Reha seiner Spieler nicht zu gefährden, wird der Coach in der Vorbereitung mit allergrößter Vorsicht agieren.